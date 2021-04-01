01 Nisan 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Son dakika: ALES geç başvuruları ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021/ALES-1) geç başvurularının ne zaman yapılacağını duyurdu. Peki, 2021 ALES geç başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak? İşte detaylar...
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bireysel başvurular internet aracılığıyla saat 23.59'a kadar alınacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
HABERLER HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig