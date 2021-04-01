01 Nisan 2021, Perşembe

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Son dakika: ALES geç başvuruları ne zaman yapılacak?

ALES geç başvuruları ne zaman yapılacak?
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Giriş Tarihi: 01.04.2021

, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), -Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021/-1) geç başvurularının ne zaman yapılacağını duyurdu. Peki, ne zaman ve nereden yapılacak? İşte detaylar...

'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bireysel başvurular internet aracılığıyla saat 23.59'a kadar alınacak.

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