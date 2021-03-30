Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Mart 2021 tarihinde yapılan 235 bin 298 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 37.303, hasta sayısı 1.376 olarak açıklanırken; 155 kişi hayatını kaybetti, 19.925 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 277 bin 880 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Mart 2021 tarihinde yapılan 235 bin 298 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 37.303, hasta sayısı 1.376 olarak açıklanırken; 155 kişi hayatını kaybetti, 19.925 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 277 bin 880 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 38 milyon 338 bin 045, toplam vaka sayısı 3 milyon 277 bin 880, toplam vefat sayısı 31 bin 385, ağır hasta sayısı 2.054, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 995 bin 033 olarak yer aldı.

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