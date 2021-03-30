30 Mart 2021, Salı

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 30 Mart)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 Giriş Tarihi: 30.03.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Mart 2021 tarihinde yapılan 235 bin 298 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 37.303, hasta sayısı 1.376 olarak açıklanırken; 155 kişi hayatını kaybetti, 19.925 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 277 bin 880 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Mart 2021 tarihinde yapılan 235 bin 298 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 37.303, hasta sayısı 1.376 olarak açıklanırken; 155 kişi hayatını kaybetti, 19.925 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 277 bin 880 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 38 milyon 338 bin 045, toplam vaka sayısı 3 milyon 277 bin 880, toplam vefat sayısı 31 bin 385, ağır hasta sayısı 2.054, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 995 bin 033 olarak yer aldı.

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