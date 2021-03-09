09 Mart 2021, Salı
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Usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatı yasa boğdu! Spor camiasından başsağlığı mesajı...
Sinema, Tiyatro ve TV dizilerinin duayen oyuncularından Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi ardından yaşama gözlerini yumdu. Bu üzücü gelişmenin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi camialadan başsağlığı mesajları geldi. İşte o paylaşımlar...
Galatasaray kulübüne de üye olan usta oyuncu Rasim Öztekin'den üzücü haber geldi. Kalp krizi nedeniyle vefat eden Rasim Öztekin, müdahaleler sonucunda hayata döndürülmüştü. Fakat usta oyuncudan tüm Türkiye'yi üzen acı haber geldi. Rasim Öztekin 62 yaşında hayata gözlerini yumdu.
SPOR CAMİASINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rasim Öztekin'in vefatı ardından başsağlığı mesajı yayınladı.
TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI!
BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI!
GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI!
FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI!
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