09 Mart 2021, Salı

HABERLER

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatı yasa boğdu! Spor camiasından başsağlığı mesajı...

Spor kulüplerinden Rasim Öztekin mesajları!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 Giriş Tarihi: 09.03.2021

Sinema, Tiyatro ve TV dizilerinin duayen oyuncularından , geçirdiği kalp krizi ardından yaşama gözlerini yumdu. Bu üzücü gelişmenin ardından Sağlık Bakanı , , , ve gibi camialadan başsağlığı mesajları geldi. İşte o paylaşımlar...

kulübüne de üye olan usta oyuncu 'den üzücü haber geldi. Kalp krizi nedeniyle vefat eden Rasim Öztekin, müdahaleler sonucunda hayata döndürülmüştü. Fakat usta oyuncudan tüm Türkiye'yi üzen acı haber geldi. Rasim Öztekin 62 yaşında hayata gözlerini yumdu.

SPOR CAMİASINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Sağlık Bakanı , Rasim Öztekin'in vefatı ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI!

BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI!

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI!

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
CHZ coin kaç TL oldu? CHZ coin kaç TL oldu?
Dogecoin kaç TL oldu? Dogecoin kaç TL oldu?
İşte döviz piyasasında son durum! İşte döviz piyasasında son durum!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ