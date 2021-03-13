13 Mart 2021, Cumartesi
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İşte döviz piyasasında son durum! 13 Mart 2021 dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...
Döviz yatırımcıları dolar, euro, sterlin hareketlerini büyük merakla takip ediyor. 13 Mart döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 13 Mart dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...
Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...
İşte 13 Mart 2021 güncel döviz fiyatları...
DOLAR KADAR?
Dolar alış: 7,5640
Dolar satış: 7,5698
EURO NE KADAR?
Euro alış: 9,0511
Euro Satış: 9,0582
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 10,5394
Pound satış: 10,5499
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