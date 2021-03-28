Oğulcan Engin kimdir? Nereli? Sinan Engin'in neyi oluyor? Eski futbolcu mu? İşte detaylar...

Survivor ile gündeme gelen Oğulcan Engin'in yaşamı, kariyeri ve kim olduğu merak konusu oldu. Sinan Engin ile Seda Sayan'ın oğlu olan Oğulcan Engin, arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Peki, Oğulcan Engin kimdir? Nereli? Sinan Engin'in neyi oluyor? Eski futbolcu mu?

Beşiktaş'ın efsane futbolcu ve yöneticilerinden Sinan Engin'in oğlu olan Oğulcan Engin, Survivor yarışmasında yapılan maç ile yeniden gündeme geldi. Arama motorlarında sık sık araştırılan Oğulcan Engin hakkında tüm detaylar haberimizde...

OĞULCAN ENGİN KİMDİR?

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Sinan Engin ve şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu olan Oğulcan Engin, 30 Ağustos 1990 yılında Ankara'da doğdu.

Küçük yaşta futbol içerisinde yer alan Oğulcan Engin, Beşiktaş minikler takımında oynadı. 2 yıl sonra lisanslı futbolcu oldu. Beşiktaş ve Kasımpaşa futbol kulüplerinde oyun kurucu pozisyonunda oynadı. Oğulcan Engin kulüplerin yanı sıra, farklı dönemlerde 3 kez Milli Takım forması da giydi. 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde İşletme bölümü okudu. 2012 yılında Milano'da bulunan Avrupa Ekonomi Okulu'nda ekonomi eğitimi aldı

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