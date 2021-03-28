28 Mart 2021, Pazar

HABERLER

Oğulcan Engin kimdir? Nereli? Sinan Engin'in neyi oluyor? Eski futbolcu mu? İşte detaylar...

Oğulcan Engin kimdir?
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.03.2021

ile gündeme gelen Oğulcan Engin'in yaşamı, kariyeri ve kim olduğu merak konusu oldu. ile 'ın oğlu olan Oğulcan Engin, arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Peki, Oğulcan Engin kimdir? Nereli? Sinan Engin'in neyi oluyor? Eski futbolcu mu?

'ın efsane futbolcu ve yöneticilerinden 'in oğlu olan Oğulcan Engin, yarışmasında yapılan maç ile yeniden gündeme geldi. Arama motorlarında sık sık araştırılan Oğulcan Engin hakkında tüm detaylar haberimizde...

OĞULCAN ENGİN KİMDİR?

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Sinan Engin ve şarkıcı 'ın oğlu olan Oğulcan Engin, 30 Ağustos 1990 yılında 'da doğdu.

Küçük yaşta futbol içerisinde yer alan Oğulcan Engin, Beşiktaş minikler takımında oynadı. 2 yıl sonra lisanslı futbolcu oldu. Beşiktaş ve futbol kulüplerinde pozisyonunda oynadı. Oğulcan Engin kulüplerin yanı sıra, farklı dönemlerde 3 kez forması da giydi. 2008 yılında İşletme bölümü okudu. 2012 yılında 'da bulunan 'nda ekonomi eğitimi aldı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
''Ever Given' Rus Kozmonot tarafından görüntülendi! ''Ever Given' Rus Kozmonot tarafından görüntülendi!
Corona virüsü aşısı MHRS randevusu nasıl alınır? Corona virüsü aşısı MHRS randevusu nasıl alınır?
İşte döviz piyasasında son durum! İşte döviz piyasasında son durum!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör