28 Mart 2021, Pazar
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Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemi 'Ever Given' Rus Kozmonot tarafından böyle görüntülendi!
Dünyanın en büyük Konteyner gemilerinden biri olan Ever Given, Süveyş kanalında karaya oturmuş ve ticaret dünyasını oldukça büyük zarara uğratmıştı. Kurtarılma çalışmaları devam eden Ever Given Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan böyle görüntülendi. İşte o fotoğraflar...
UUI'de (Uluslararası Uzay İstasyonu) görev yapan Rus kozmonot Sergey Kud-Sverçkov, Mısır'da bulunan Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given isimli gemiyi uzaydan görüntüledi. Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, tarafından paylaşılan görüntü sosyal medyada gündem oldu.
Paylaşımda, Rus kozmonotun şu sözlerine de yer verildi.
Rus Kozmonot, "Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan böyle görünüyor. Römorkörlerin bu devi nasıl hareket ettirmeye çalıştığı da görülüyor." ifadelerine yer verdi.
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