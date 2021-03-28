28 Mart 2021, Pazar

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Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemi 'Ever Given' Rus Kozmonot tarafından böyle görüntülendi!

''Ever Given' Rus Kozmonot tarafından görüntülendi!
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

Dünyanın en büyük Konteyner gemilerinden biri olan , karaya oturmuş ve ticaret dünyasını oldukça büyük zarara uğratmıştı. Kurtarılma çalışmaları devam eden Ever Given 'ndan böyle görüntülendi. İşte o fotoğraflar...

UUI'de () görev yapan Rus kozmonot Sergey Kud-Sverçkov, 'da bulunan 'nı tıkayan isimli gemiyi uzaydan görüntüledi. , tarafından paylaşılan görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşımda, Rus kozmonotun şu sözlerine de yer verildi.

Rus Kozmonot, "Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan böyle görünüyor. Römorkörlerin bu devi nasıl hareket ettirmeye çalıştığı da görülüyor." ifadelerine yer verdi.




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