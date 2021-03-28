Corona virüsü (Koronavirüs) aşısı MHRS randevusu nasıl alınır? 60 ve 65 yaş üzeri aşı randevu sistemi...

Corona virüsü randevusu nasıl alınır sorusu arama motorlarında sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. MHRS, e-Devlet corona virüsü aşısı olmak için sıra alacak olan 60-65 yaş ve üzeri vatandaşlar neler yapmalı? İşte tüm detaylarıyla covid aşısı...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, ülkemizde ve dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu süreçte aşılama işlemleri de yapılıyor. Peki, corona virüsü aşısı için randevu nasıl alınır? İşte detaylar...

CORONA VİRÜSÜ (KORONAVİRÜS) AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için MHRS ve e nabız sistemini kullanılmaktadır. MHRS sistemi veya e-Nabız üzerinden aşı randevusu almak isteyen vatandaşların e-devlet şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir. Bu ekran üzerinde Covid-19 aşısı için diledikleri sağlık kuruluşlarından randevu alınabilmektedir. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapılabilir.

CORONA VİRÜSÜ (KORONAVİRÜS) AŞI SIRALAMASI

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