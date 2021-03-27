Dünya Tiyatro Günü buruk bir şekilde kutlanıyor!
Antik Yunan'dan 21. yüzyıla uzanan tarihi geçmişiyle en eski sanatlardan biri olan tiyatronun perdeleri, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ilk defa bu kadar uzun süre kapanmak zorunda kaldı. Birçok oyun online olarak yapılacak.
Tiyatro sanatçıları ve tiyatroseverler, "27 Mart Dünya Tiyatro Günü"nü Covid-19 sebebiyle, 60 yıl önce ilan edildiği günden bugüne ilk kez hüzünlü kutluyor. Bir yıldır devam eden salgın sebebiyle seyircilerinden daha fazla uzak kalmak istemeyen tiyatroların pek çoğu, online olarak oyunlarını sanatseverlerle buluşturdu. Devlet Tiyatroları (DT), YouTube'a yüklenen bazı oyunları ve yaz aylarında Açık Hava Yaz Oyunlarını sunarken, özel tiyatrolardan bazıları da normalleşmenin başladığı 2020'nin yaz aylarında kısa bir süre seyircileri ile buluşma fırsatı buldu.
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