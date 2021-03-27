27 Mart 2021, Cumartesi

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Berat Kandili'nde sahura kaçta kalkacağız? Ankara imsak vakti, İstanbul imsak vakti ve İzmir imsak vakti ne?

Berat Kandili'nde sahura kaçta kalkacağız?
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 Giriş Tarihi: 27.03.2021

İslam alemi için önemli bir gün ve gece olan 'nde birçok kişi oruç tutacak. Berat Kandili binlerce müslüman için oldukça büyük önem taşıyor. Berat Kandili'nde , imsak vakti araştırılıyor. Peki, Ankara imsak vakti, İstanbul imsak vakti ve imsak vakti ne?

'nde oruç tutmak isteyenler arama motorlarında İmsak vakitlerini araştırıyor. İşte, , ve İmsak saatleri...

27 MART İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR İMSAK SAATLERİ

27 MART İSTANBUL İMSAK SAATİ

İstanbul İmsak vakti 05:23.

İZMİR İMSAK SAATİ

27 Mart İzmir İmsak vakti 05:35

ANKARA İMSAK SAATİ

27 Mart Ankara İmsak vakti 05:09

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