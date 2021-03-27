27 Mart 2021, Cumartesi
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Berat Kandili'nde sahura kaçta kalkacağız? Ankara imsak vakti, İstanbul imsak vakti ve İzmir imsak vakti ne?
İslam alemi için önemli bir gün ve gece olan Berat Kandili'nde birçok kişi oruç tutacak. Berat Kandili binlerce müslüman için oldukça büyük önem taşıyor. Berat Kandili'nde Ankara, İstanbul imsak vakti araştırılıyor. Peki, Ankara imsak vakti, İstanbul imsak vakti ve İzmir imsak vakti ne?
Berat Kandili'nde oruç tutmak isteyenler arama motorlarında İmsak vakitlerini araştırıyor. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir İmsak saatleri...
27 MART İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR İMSAK SAATLERİ
27 MART İSTANBUL İMSAK SAATİ
27 Mart İstanbul İmsak vakti 05:23.
İZMİR İMSAK SAATİ
27 Mart İzmir İmsak vakti 05:35
ANKARA İMSAK SAATİ
27 Mart Ankara İmsak vakti 05:09
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