1. Dünya Savaşını konu alan toplumsal hayatta kalma oyunu: War Hospital
Movie Games ve geliştirici Brave Lamb Studio'nun ortak çalışmasıyla ortaya çıkan I. Dünya Savaşı sırasında geçen toplumsal hayatta kalma oyunu War Hospital duyuruldu. Oyunun hikayesi ve tanıtım videosu yayınlandı.
1. Dünya Savaşı'nı konu alan ve toplumsal hayatta kalma oyunu olarak duyurulan War Hospital, 2022'nin dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. Oyun, PlayStation 5, Xbox Series ve PC (Steam) için çıkış yapacak.
WAR HOSPITAL'İN HİKAYESİ NE?
Savaş karanlığında umut kıvılcımı olun. Benzersiz toplumsal hayatta kalma oyununda bir İngiliz 1DS sahra hastanesini kontrol edin. Hayatı, ruhu ve insanlığı reddeden dünyada bu değerleri kurtarmak için mücadele edin.
Kurşun hedefi tutturduğunda başka bir mücadele başlar. Hayat için mücadele. Ruh için mücadele.
1917 yılıdır. Adınız Henry Wells, geri çağrılmış ve 1. Dünya Savaşı'nın kabusunun içine atılmış emekli İngiliz savaş doktorusunuz. Personelinizin ve ekipmanınızın yetersiz olmasına rağmen, Fransız cephesinde savaşan pek çok asker için son umut kalesisiniz.
Sahra hastanesi komutanı olarak dehşet verici yaraları iyileştirin. Topçu mermilerinin kulak tırmalayacak kadar yakın patlarken, askerleri iyileştirmek için bir tesis kurun. Gerçek 1DS ekipmanı kullanarak, aletlerinizin ve yöntemlerinizin nasıl gelişeceğini görün. Seçimleriniz uzun süreli etki yaratacak.
Hayat kurtaranların ve hayatta kalanların küçük bir topluluğunu kurun. Personelinizde ve askerlerinizde umut uyandırın. Ateşkes sürelerini telkin ederek normallik zerresini oluşturun. Ölümü değil, hayatı kutlayan bir savaş oyunu oynayın. Can almaya değil, kurtarmaya odaklı bir savaş oyunudur
Hem taktik, hem de ahlak açısından meydan okuyan toplumsal hayatta kalma. Başarılı olarak canlandırılmış 1DS sırasındaki Fransız Cephesi'nin ortamı Gerçekçi bir şekilde tasvir edilmiş İngiliz sahra hastanesinin şartları 1DS tıbbi teknolojisini geliştirin ve kullandırın.
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