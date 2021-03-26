Hafta sonu yasakları kalktı mı? Hangi illerde kalktı? Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Corona virüsü risk haritası...
İçişleri Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart'ta açıkladığı yeni normalleşme adımları ardından 81 il valiliğine genelge göndermiş, risk haritasına göre, bazı illerde bazı kısıtlamalar kaldırılmıştı. Birçok vatandaş, hangi illerde sokağa çıkma yasağının kalktığını arama motorlarında araştırıyor. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde kısıtlama kalktı? İşte detaylar...
Corona virüsü salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmişti. 1 Mart itibariyle alınan yeni kararlar doğrultusunda bazı illerde sokağa çıkma kısıtlamasında değişikliğe gidildi. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?
Buna göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;
Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.
İŞTE TÜRKİYE RİSK HARİTASI!
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.
YÜKSEK RİSKLİ İLLER
İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan
ORTA RİSKLİ İLLER
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı
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