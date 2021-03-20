20 Mart 2021, Cumartesi
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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 20 Mart)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Mart 2021 tarihinde yapılan 190 bin 129 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 21.061, hasta sayısı 958 olarak açıklanırken; 95 kişi hayatını kaybetti, 18.815 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 992 bin 634 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Mart 2021 tarihinde yapılan 190 bin 129 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 21.061, hasta sayısı 958 olarak açıklanırken; 95 kişi hayatını kaybetti, 18.815 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 992 bin 634 olarak açıklandı.
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