04 Mart 2021, Perşembe

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Adalet Bakanlığı temizlik personeli alım ilanı yayımlandı! Adalet Bakanlığı personel alım şartları ne? Son başvuru tarihi ne olacak? 1287 kişi alınacak...

Adalet Bakanlığı temizlik personeli alım ilanı yayımlandı!
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

'de yayımlanan ilan binlerce kişide heyecan yarattı. , bünyesinde çalışacak 1287 temizlik görevlisi alınacağını duyurdu. Peki, başvuru şartları ne? Son başvuru tarihi ne? İşte detaylar...

Personel Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1287 temizlik görevlisi alınacak.

'de yayımlanan ilana göre, İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere () aracılığıyla 1287 sürekli işçi alımı yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ NE?

Başvurular, 8 Mart'a kadar İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI NE?

İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını bitirmemiş olanlar ile yayımlanan listeden sadece bir il için başvuru yapılabilecek.

Adayların, ilan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet etmeleri gerekiyor.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN OLACAK?

İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 17 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de Toplantı Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Adaylar Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (covid-19) salgını nedeniyle kura çekimine katılamayacak. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak kura çekilişinin görüntüleri kayda alınacak.

ASIL VE YEDEK ADAYLAR 18-24 MART'TA BELGELERİ TESLİM EDECEK

Kura ile başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Bu kapsamda belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde Başkanlıklarına teslim edecek.

Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek.

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.

Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecek.

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