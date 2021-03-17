17 Mart 2021, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 17 Mart)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 Giriş Tarihi: 17.03.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre Mart 2021 tarihinde yapılan 167 bin 526 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 18.912, hasta sayısı 869 olarak açıklanırken; 73 kişi hayatını kaybetti, 17.161 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 930 bin 554 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre Mart 2021 tarihinde yapılan 167 bin 526 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 18.912, hasta sayısı 869 olarak açıklanırken; 73 kişi hayatını kaybetti, 17.161 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 930 bin 554 olarak açıklandı.

17 MART 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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