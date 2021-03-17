Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Mart 2021 tarihinde yapılan 167 bin 526 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 18.912, hasta sayısı 869 olarak açıklanırken; 73 kişi hayatını kaybetti, 17.161 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 930 bin 554 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Mart 2021 tarihinde yapılan 167 bin 526 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 18.912, hasta sayısı 869 olarak açıklanırken; 73 kişi hayatını kaybetti, 17.161 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 930 bin 554 olarak açıklandı.

17 MART 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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