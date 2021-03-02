Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinden 196 personel alımı yapacağını ve alınacak personellerin istihdam edileceği illeri açıkladı. 22 personel merkezde istihdam edilecek. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) iş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru koşulları ne? GİB kontenjanı ne? İşte detaylar...

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yaptığı açıklamada tüm detayları açıkladı. GİB tarafından yapılan açıklamada, "Başkanlığımızca istihdam edilmek üzere 196 (yüz doksan altı) Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SINAV TARİHİ NE?

Sözlü sınav 29 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığın internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

GİB SINAV BAŞVURU KOŞULLARI NE?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS

Ortaöğretim) katılmış ve KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almı olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (GİB) SINAV BAŞVURU TARİHİ NE?

Başvurular, 1 Mart 2021 Pazartesi günü başlayıp, 10 Mart 2021 Çarşamba günü saat

17.30'da sona erecektir.

- Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt

olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle

yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer

almaktadır.

- Adaylar ilanda belirtilen yerlerden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilirler.

- Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz

önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

GİB SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

- Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır.

- Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki

konulardan oluşur.

GİB SINAV DEĞERLENDİRME SÜRECİ

- Sözlü sınav, adayların;

a) Sözlü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, yukarıda sayılan her bir kriter için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.

- Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir.

- Başarı listesinde sıralama yapılırken, adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde KPSS-P94 türünden puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

- Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.





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