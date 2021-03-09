Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?

İslam alemi için önemli bir gün ve gece olan Miraç Kandili'nin tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Miraç Kandili binlerce müslüman için oldukça büyük önem taşıyor. Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve edilmesi gereken dualar da merak konusu oldu. Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları...

Miraç Kandili, müslüman alemi için oldukça önemli günlerden biridir. Bu özel günde birçok kişi kandil mesajları gönderir. Bu durum için hazırlanmış kandil mesajları araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

Kur'an–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli.

Peygamber Efendimiz için (sav) salât ü selâmlar getirilmeli.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir.

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve Sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

2021 Miraç Kandili bu yıl 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI!

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz Aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz Merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi kutlarım.

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım

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