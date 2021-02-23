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XRP davası gerçekleşti mi? XRP davası ne zaman sonuçlanır? XRP nedir?

XRP davası gerçekleşti mi?
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Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 Giriş Tarihi: 23.02.2021

Binlerce yatırımcının merakla beklediği gelişmelerden biri de (XRP) davası oldu. Ripple (XRP), dijital varlıklarını ABD ve dünyadaki yatırımcıları kayıt dışı satarak fon toplaması ile suçlanıyor. Peki, gerçekleşti mi? XRP davası ne zaman sonuçlanır? XRP nedir?

Kripto para yatırımcıları XRP davasını merakla araştırıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından XRP'ye açılan davada 1,3 milyar dolarlık tazminat talep ediliyor. Peki, gerçekleşti mi? XRP davası ne zaman sonuçlanır? XRP nedir?

RIPPLE (XRP) DAVASI NE ZAMAN SONUÇLANIR?

davası görüldü. Henüz net bir karar çıkmış değil. Ön duruşmasının tüm keşiflerin tamamlanması için davanın 16-19 Ağustos tarihine kadar sürebileceği ve bu tarihin en yakın tarih olabileceği öngörülüyor.

RIPPLE (XRP) NEDİR?

Ripple küresel bir ödeme ağıdır. Dünyanın her yerinden her para biriminin aktarılmasını sağlar. Şu anda Ripple, dünya çapında gerçek zamanlı ödeme yapmak için daha verimli ve uygun maliyetli bir yol sunacak şekilde onlarca bankalarla birlikte çalışmaktadır.

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