XRP davası gerçekleşti mi? XRP davası ne zaman sonuçlanır? XRP nedir?
Binlerce yatırımcının merakla beklediği gelişmelerden biri de Ripple (XRP) davası oldu. Ripple (XRP), dijital varlıklarını ABD ve dünyadaki yatırımcıları kayıt dışı satarak fon toplaması ile suçlanıyor. Peki, XRP davası gerçekleşti mi? XRP davası ne zaman sonuçlanır? XRP nedir?
Kripto para yatırımcıları XRP davasını merakla araştırıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından XRP'ye açılan davada 1,3 milyar dolarlık tazminat talep ediliyor. Peki, XRP davası gerçekleşti mi? XRP davası ne zaman sonuçlanır? XRP nedir?
RIPPLE (XRP) DAVASI NE ZAMAN SONUÇLANIR?
Ripple davası görüldü. Henüz net bir karar çıkmış değil. Ön duruşmasının tüm keşiflerin tamamlanması için davanın 16-19 Ağustos tarihine kadar sürebileceği ve bu tarihin en yakın tarih olabileceği öngörülüyor.
RIPPLE (XRP) NEDİR?
Ripple küresel bir ödeme ağıdır. Dünyanın her yerinden her para biriminin aktarılmasını sağlar. Şu anda Ripple, dünya çapında gerçek zamanlı ödeme yapmak için daha verimli ve uygun maliyetli bir yol sunacak şekilde onlarca bankalarla birlikte çalışmaktadır.
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