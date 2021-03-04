Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Mart 2021 tarihinde yapılan 137 bin 885 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.322, hasta sayısı 685 olarak açıklanırken; 68 kişi hayatını kaybetti, 7.873 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 746 bin 158 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Mart 2021 tarihinde yapılan 137 bin 885 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.322, hasta sayısı 685 olarak açıklanırken; 68 kişi hayatını kaybetti, 7.873 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 746 bin 158 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 33 milyon 716 bin 746, toplam vaka sayısı 2 milyon 746 bin 158, toplam vefat sayısı 28 bin 839, ağır hasta sayısı 1.220, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 601 bin 137 olarak yer aldı.

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