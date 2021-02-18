REGAİP KANDİLİ ZİKİR VE TESPİH

Furkan Suresi 8. Ayetinde 'Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile teşbih et' Ayet-i Kerime'de de buyurduğu gibi Allah'ın bolca zikredilmesi çok sevaptır. Gece gündüz Allah'a anarak geçirmek hem nefsin terbiye edilmesi hem de daha çok Allah'a yönelmek açısından kıymetli bir ibadettir. Kelime-i Tevhid 'la ilahe illallah', Elhamdülillah, Sübhanallah, zikirleri Regaip gecesi bol bol okunmalıdır. Ne kadar çok okunursa o kadar çok sevap kazanılır.

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