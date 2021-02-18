18 Şubat 2021, Perşembe

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Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Regaip Kandili mesajları! Regaip Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Bugün ne kandili?

İslam alemi için önemli bir gün ve gece olan Regaip Kandili'nin tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Regaip Kandili, Hicri takvime göre 3 ayların Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan geceye denk gelmektedir. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü Kur'an'da geçmez. Peki Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nde nasıl ibadet etmek gerekir? Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Regaip Kandili mesajları...

Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Regaip Kandili mesajları! Regaip Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Bugün ne kandili?
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Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 Giriş Tarihi: 18.02.2021

3 ayların (Recep, Şaban ve Ramazan) gelişini simgelemektedir. 2021 Regaip Kandili tarihi merak konusu oldu. Regaip Kandili aynı zamanda bir lütuf, rahmet ve mağfiret gecesidir. Regaip Kandili'nde manevi duygular oldukça yoğunlaşmaktadır. Birçok kişi kandilleşmek için birbirini arayıp, Whatsapp üzerinden güzel mesajlar göndermektedir.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip kandili dini günler takvimine göre 18 Şubat 2021 gecesi idrak edilmektedir

2021 KANDİLLER NE ZAMAN?

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Regaip Kandili mesajları! Regaip Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Bugün ne kandili?

REGAİP KANDİLİ'NDE NE YAPILMALI?

Kur'an- Kerim okunmalı veya dinlenmeli, Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli, kaza ve nafile namazları kılınmalı, tefekkürde bulunulmalı, geçmişin muhasebesi yapılmalıdır.

EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…

Agaçtan dökülen her yaprak duacınız Kur'an-ı Kerim yoldaşınız olsun. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer.

Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler,mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler…. İyi Kandiller

Mübarek aylara selam olsun.. Selam olsun ey Regaip..

Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Regaip Kandili mesajları! Regaip Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Bugün ne kandili?

EN KISA KANDİL MESAJLARI

Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri dönmez kabul olunur: Recep'in gecesi, Şaban'ın yarısında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı geceleri." HADİS

Affımıza vesile olması dileklerimle Regaib kandilinizi tebrik ederim.

Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Regaib Kandili'nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Regaib Kandiliniz mübarek olsun!

Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Regaip Kandili mesajları! Regaip Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Bugün ne kandili?

REGAİP KANDİLİ ZİKİR VE TESPİH

Furkan Suresi 8. Ayetinde 'Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile teşbih et' Ayet-i Kerime'de de buyurduğu gibi Allah'ın bolca zikredilmesi çok sevaptır. Gece gündüz Allah'a anarak geçirmek hem nefsin terbiye edilmesi hem de daha çok Allah'a yönelmek açısından kıymetli bir ibadettir. Kelime-i Tevhid 'la ilahe illallah', Elhamdülillah, Sübhanallah, zikirleri Regaip gecesi bol bol okunmalıdır. Ne kadar çok okunursa o kadar çok sevap kazanılır.

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