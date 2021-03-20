20 Mart 2021, Cumartesi

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İşte döviz piyasasında son durum! 20 Mart 2021 dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

İşte döviz piyasasında son durum!
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

Döviz yatırımcıları , , sterlin hareketlerini büyük merakla takip ediyor. 20 Mart döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 20 Mart dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? dolar, ve kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 20 Mart 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,2102

Dolar satış: 7,2161

EURO NE KADAR?

Euro alış: 8,5860

Euro Satış: 8,5947

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 9,9990

Pound satış: 10,0278

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