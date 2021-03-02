02 Mart 2021, Salı

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!

Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak?
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Giriş Tarihi: 02.03.2021

Corona virüsü önlemleri kapsamında işsizlik maaşı ve desteği veriliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , şubat ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

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