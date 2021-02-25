25 Şubat 2021, Perşembe

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 25 Şubat)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 Giriş Tarihi: 25.02.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Şubat 2021 tarihinde yapılan 126 bin 527 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.572, hasta sayısı 658 olarak açıklanırken; 73 kişi hayatını kaybetti, 6.210 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 674 bin 76 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Şubat 2021 tarihinde yapılan 126 bin 527 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.572, hasta sayısı 658 olarak açıklanırken; 73 kişi hayatını kaybetti, 6.210 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 674 bin 76 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 32 milyon 811 bin 274, toplam vaka sayısı 2 milyon 546 bin 503, toplam vefat sayısı 28 bin 358, ağır hasta sayısı 1.192, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 546 bin 503 olarak yer aldı.

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