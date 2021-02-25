Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Şubat 2021 tarihinde yapılan 126 bin 527 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.572, hasta sayısı 658 olarak açıklanırken; 73 kişi hayatını kaybetti, 6.210 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 674 bin 76 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Şubat 2021 tarihinde yapılan 126 bin 527 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.572, hasta sayısı 658 olarak açıklanırken; 73 kişi hayatını kaybetti, 6.210 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 674 bin 76 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 32 milyon 811 bin 274, toplam vaka sayısı 2 milyon 546 bin 503, toplam vefat sayısı 28 bin 358, ağır hasta sayısı 1.192, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 546 bin 503 olarak yer aldı.

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