Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Şubat 2021 tarihinde yapılan 137 bin 649 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.897, hasta sayısı 618 olarak açıklanırken; 108 kişi hayatını kaybetti, 8.089 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 524 bin 786 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Şubat 2021 tarihinde yapılan 137 bin 649 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.897, hasta sayısı 618 olarak açıklanırken; 108 kişi hayatını kaybetti, 8.089 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 524 bin 786 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 30 milyon 486 bin 691, toplam vaka sayısı 2 milyon 524 bin 786, toplam vefat sayısı 26 bin 685, ağır hasta sayısı 1.337, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.9, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 412 bin 505 olarak yer aldı.

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