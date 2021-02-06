06 Şubat 2021, Cumartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 6 Şubat)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Şubat 2021 tarihinde yapılan 137 bin 649 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.897, hasta sayısı 618 olarak açıklanırken; 108 kişi hayatını kaybetti, 8.089 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 524 bin 786 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Şubat 2021 tarihinde yapılan 137 bin 649 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.897, hasta sayısı 618 olarak açıklanırken; 108 kişi hayatını kaybetti, 8.089 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 524 bin 786 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 30 milyon 486 bin 691, toplam vaka sayısı 2 milyon 524 bin 786, toplam vefat sayısı 26 bin 685, ağır hasta sayısı 1.337, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.9, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 412 bin 505 olarak yer aldı.

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