24 Şubat 2021, Çarşamba

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 24 Şubat)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 Giriş Tarihi: 24.02.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Şubat tarihinde yapılan 124 bin 15 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.561, hasta sayısı 660 olarak açıklanırken; 72 kişi hayatını kaybetti, 5.297 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 665 bin 194 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Şubat tarihinde yapılan 124 bin 15 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.561, hasta sayısı 660 olarak açıklanırken; 72 kişi hayatını kaybetti, 5.297 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 32 milyon 684 bin 747, toplam vaka sayısı 2 milyon 665 bin 194, toplam vefat sayısı 28 bin 285, ağır hasta sayısı 1.200, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 540 bin 293 olarak yer aldı.

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