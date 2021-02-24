Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Şubat tarihinde yapılan 124 bin 15 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.561, hasta sayısı 660 olarak açıklanırken; 72 kişi hayatını kaybetti, 5.297 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 665 bin 194 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Şubat tarihinde yapılan 124 bin 15 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.561, hasta sayısı 660 olarak açıklanırken; 72 kişi hayatını kaybetti, 5.297 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 32 milyon 684 bin 747, toplam vaka sayısı 2 milyon 665 bin 194, toplam vefat sayısı 28 bin 285, ağır hasta sayısı 1.200, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 540 bin 293 olarak yer aldı.

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