Hüner Coşkun yaşamını yitirdi! Kemik iliği kanseri nedir?
Ünlü sanatçı Hüner Çoşkun, kemik iliği kanseri sebebiyle yaşamını yitirdi. Bu gelişmenin ardından birçok kişi kemik iliği kanseri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kemik iliği kanseri nedir? Belirtileri nedir? İşte detaylar...
Ünlü sanatçı Hüner Çoşkun, kemik iliği kanseri teşisi ile gördüğü tedavi ardından yaşama veda etti. Sevenleri Hüner Çoşkun'u anarken, kemik iliği kanseri de araştırılan konular arasında yer aldı.
KEMİK İLİĞİ KANSERİ NEDİR?
Kemik iliği kanseri, kemik iliğinde kanı oluşturan kök hücrelerin kaynaklandırdığı bir kanser türüdür. Kemik iliği kanseri, ilik içerisinde yer alan hücrelerin anormal bir şekilde bölünmesi, dolayısıyla da sayılarını artırmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Lösemi ve lenfoma da kemik iliğindeki hücrelerin artışıyla meydana gelen kanserler olmakla beraber, en sık görülen kemik iliği kanseri multipl miyelomdur.
KEMİK İLİĞİ KANSERİ BELİRTİLERİ NELER?
Kemiklerde ağrı ve hassasiyet durumu.
Sırt, kaburga ya da kalça kemiklerinde görülmesi daha muhtemeldir.
Oluşan ağrı veya hassasiyet sürekli görülür ve hareketle artar.
Kemiklerde kolay kırılma ve zayıflama görülür.
Multipl miyelom, kemikleri zayıflatabilir hatta kırılma olasılığını da arttırır.
Omurga, kol ve bacaklardaki uzun kemikler bu durumdan en sık etkilenir.
Omurganın kırıkları omurlarda çökmeye, ağrıya ve bazen de omurilikte sıkışmaya neden olabilir.
Kansızlık.
Tekrarlanan enfeksiyonlar.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları