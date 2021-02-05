05 Şubat 2021, Cuma

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Hüner Coşkun yaşamını yitirdi! Kemik iliği kanseri nedir?

Kemik iliği kanseri nedir?
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Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 Giriş Tarihi: 05.02.2021

Ünlü sanatçı , sebebiyle yaşamını yitirdi. Bu gelişmenin ardından birçok kişi kemik iliği kanseri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kemik iliği kanseri nedir? Belirtileri nedir? İşte detaylar...

Ünlü sanatçı , teşisi ile gördüğü tedavi ardından yaşama veda etti. Sevenleri Hüner Çoşkun'u anarken, kemik iliği kanseri de araştırılan konular arasında yer aldı.

KEMİK İLİĞİ KANSERİ NEDİR?

Kemik iliği kanseri, kemik iliğinde kanı oluşturan kök hücrelerin kaynaklandırdığı bir kanser türüdür. Kemik iliği kanseri, ilik içerisinde yer alan hücrelerin anormal bir şekilde bölünmesi, dolayısıyla da sayılarını artırmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Lösemi ve da kemik iliğindeki hücrelerin artışıyla meydana gelen kanserler olmakla beraber, en sık görülen kemik iliği kanseri multipl miyelomdur.

KEMİK İLİĞİ KANSERİ BELİRTİLERİ NELER?

Kemiklerde ağrı ve hassasiyet durumu.

, ya da kalça kemiklerinde görülmesi daha muhtemeldir.

Oluşan ağrı veya hassasiyet sürekli görülür ve hareketle artar.

Kemiklerde kolay kırılma ve zayıflama görülür.

Multipl miyelom, kemikleri zayıflatabilir hatta kırılma olasılığını da arttırır.

, kol ve bacaklardaki uzun kemikler bu durumdan en sık etkilenir.

.

Omurganın kırıkları omurlarda çökmeye, ağrıya ve bazen de omurilikte sıkışmaya neden olabilir.
Kansızlık.

Tekrarlanan enfeksiyonlar.

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