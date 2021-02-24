24 Şubat 2021, Çarşamba
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İşte döviz piyasasında son durum! 24 Şubat 2021 dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...
Döviz yatırımcıları dolar, euro, sterlin hareketlerini büyük merakla takip ediyor. 24 Şubat döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 24 Şubat dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...
Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...
İşte 24 Şubat 2021 güncel döviz fiyatları...
DOLAR KADAR?
Dolar alış: 7,0812
Dolar satış: 7,0927
EURO NE KADAR?
Euro alış: 8,6099
Euro Satış: 8,6261
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 10,0343
Pound satış: 10,0535
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