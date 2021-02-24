Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölümde neler yaşandı?
ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyenleri ekrana kilitledi. EDHO 183. bölüm büyük heyecan yarattı. Diziyi kaçıranlar arama motorlarında dizi hakkında sorgularda bulundu. EDHO tek parça izlemek isteyenler ve 184. bölüm fragmanı hakkında bilgi almak isteyenler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kesintisiz izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm tek parça izle gibi sorgular yapıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölümde neler yaşandı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm nasıl izlenir? EDHO 183 izle...
Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi oyuncuların yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 183. yeni bölümü hakkında tüm detaylar haberimizde...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 183. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer. Kendi mekanlarında, dostlarının arasında suikaste uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir. Alpaslan'a yapılan suikastin arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir. "Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır.
Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapan İlyas Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan'ın intikamını almak için gözünü karartır. Tüm aile perişan halde Alpaslan'dan gelecek haberi beklerken, Ceylan Çakırbeyli'nin tek duası ise Alpaslan'ın ölmemesidir.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 183. BÖLÜM İZLE!
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 183. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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