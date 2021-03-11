Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Mart 2021 tarihinde yapılan 146 bin 386 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 14.046, hasta sayısı 821 olarak açıklanırken; 63 kişi hayatını kaybetti, 9.231 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 835 bin 989 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Mart 2021 tarihinde yapılan 146 bin 386 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 14.046, hasta sayısı 821 olarak açıklanırken; 63 kişi hayatını kaybetti, 9.231 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 835 bin 989 olarak açıklandı.

İŞTE 11 MART 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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