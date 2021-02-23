İllere göre vaka sayıları belli oldu! Corona virüsünün en fazla görüldüğü il neresi? Bakan Koca açıkladı!

Öncelikli vatandaşlar aşılarını olmaya devam ederken, bazı illerde artış görüldüğü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" dedi.