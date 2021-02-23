23 Şubat 2021, Salı

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İllere göre vaka sayıları belli oldu! Corona virüsünün en fazla görüldüğü il neresi? Bakan Koca açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre vaka sayılarını açıkladı. Corona virüsü salgını sürecinde alınan önlemlerin ardından hangi illerde ne kadar vaka olduğu merak konusu oldu. Bakan Koca, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" ifadelerine yer verdi. Peki, Corona virüsünün en fazla görüldüğü il neresi? Normalleşme sürecine ne zaman girilecek? İşte detaylar...

İllere göre vaka sayıları belli oldu! Corona virüsünün en fazla görüldüğü il neresi? Bakan Koca açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 Giriş Tarihi: 23.02.2021

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını sebebiyle birçok önlem alındı. Bu önlemler kapsamında kafe, restoran, halı saha gibi işletmelerde kapanma ve kısıtlama getirildi. Hafta içi akşam 9'dan sabah 5'e, hafta sonu tamamen sokağa çıkma yasakları getirildi.

İllere göre vaka sayıları belli oldu! Corona virüsünün en fazla görüldüğü il neresi? Bakan Koca açıkladı!

Öncelikli vatandaşlar aşılarını olmaya devam ederken, bazı illerde artış görüldüğü Sağlık Bakanı tarafından açıklandı. Bakan Koca, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" dedi.

İllere göre vaka sayıları belli oldu! Corona virüsünün en fazla görüldüğü il neresi? Bakan Koca açıkladı!

"TEDBİRLERE DAHA ÇOK UYMALIYIZ"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15-21 Şubat haftasına ait il bazında COVID-19 sayılarına yer vererek, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" açıklamasında bulundu.

İllere göre vaka sayıları belli oldu! Corona virüsünün en fazla görüldüğü il neresi? Bakan Koca açıkladı!

İşte il il haftalık sayıları...

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