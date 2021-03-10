10 Mart 2021, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 10 Mart)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 Giriş Tarihi: 10.03.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 10 Mart tarihinde yapılan 145 bin 130 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 14.556, hasta sayısı 814 olarak açıklanırken; 67 kişi hayatını kaybetti, 9.193 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 821 bin 943 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 10 Mart tarihinde yapılan 145 bin 130 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 14.556, hasta sayısı 814 olarak açıklanırken; 67 kişi hayatını kaybetti, 9.193 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 821 bin 943 olarak açıklandı.

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