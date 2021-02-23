Geceye damga vuran sahne! Maraşlı 7. bölüm izle! Maraşlı 7. bölümde neler yaşandı?
ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı izleyenleri ekrana kilitledi. Maraşlı 7. bölüm büyük heyecan yarattı. Diziyi kaçıranlar arama motorlarında dizi hakkında sorgularda bulundu. Maraşlı tek parça izlemek isteyenler ve 8. bölüm fragmanı hakkında bilgi almak isteyenler Maraşlı kesintisiz izle, Maraşlı 7. bölüm tek parça izle gibi sorgular yapıyor. Peki, Maraşlı 7. bölümde neler yaşandı? Maraşlı 7. bölüm nasıl izlenir? Maraşlı 7 izle...
Burak Deniz (Maraşlı), Alina Boz (Mahur), Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) gibi isimlerin yer aldığı Maraşlı'nın 7. bölümü geceye damga vurdu.
MARAŞLI 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Maraşlı ve Mahur, Zeliş'i hastaneye götürürler. Maraşlı, bu hainliği Savaş'ın yaptığından emindir ve onu öldürmeye ant içer. Mahur, Zeliş'in yaşadıklarından dolayı kendini suçlamaktadır. Zeliş artık Maraşlı ile de bir iletişim kurmamaktadır. Maraşlı yıkılır. Maraşlı, Savaş'tan intikamını nasıl alacaktır? İlhan ve Ozan, Savaş ile görüşmeye gideceklerdir ve Savaş yapacağı yeni işleri anlatacaktır. İlhan karşı çıkar ama artık tükenmiştir. Bir karar verir ve Ozan'ın evine gider. İlhan'ı, Ozan'ın evinde bekleyen tehlike ne olacaktır? Nevzat, Savaş'ın maskeli adamlarından birini bulmuştur. Adama işkence ederek bu olayı Savaş'ın yaptığını onaylatır. Maraşlı, Savaş'a adamı ile adrese yalnız gelmesi üzerine bir not gönderir. Maraşlı ve Savaş'ın büyük yüzleşmesinde neler yaşanacaktır? Mahur, Necati ve İlhan, eski fotoğraf albümlerine bakarlarken Ömer'in fotoğrafını görürler. Necati, Mahur'a, Ömer'le ilgili önemli bir bilgi verir. Mahur ve Maraşlı bu bilginin peşine düşerler. Maraşlı ve Mahur'un öğrendiği gerçek hem Maraşlı hem de Türel ailesi için bomba etkisi yaratacaktır!
MARAŞLI 7. BÖLÜM İZLE!
ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın 7. bölümünü kesintisiz izlemek için tıklayın.
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