18 Şubat 2021, Perşembe

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 18 Şubat)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 Giriş Tarihi: 18.02.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Şubat tarihinde yapılan 115 bin 416 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.241, hasta sayısı 640 olarak açıklanırken; 83 kişi hayatını kaybetti, 7.217 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 616 bin 600 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Şubat tarihinde yapılan 115 bin 416 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.241, hasta sayısı 640 olarak açıklanırken; 83 kişi hayatını kaybetti, 7.217 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 616 bin 600 olarak açıklandı.

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