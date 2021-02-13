13 Şubat 2021, Cumartesi
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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 13 Şubat)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Şubat 2021 tarihinde yapılan 123.305 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.706, hasta sayısı 671 olarak açıklanırken; 93 kişi hayatını kaybetti, 7.215 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 579 bin 896 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Şubat 2021 tarihinde yapılan 123.305 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.706, hasta sayısı 671 olarak açıklanırken; 93 kişi hayatını kaybetti, 7.215 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 579 bin 896 olarak açıklandı.
İşte Türkiye'de 13 Şubat 2021 Cumartesi günü Covid-19 Hasta Tablosu;
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