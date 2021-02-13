13 Şubat 2021, Cumartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 13 Şubat)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 Giriş Tarihi: 13.02.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Şubat 2021 tarihinde yapılan 123.305 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.706, hasta sayısı 671 olarak açıklanırken; 93 kişi hayatını kaybetti, 7.215 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 579 bin 896 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Şubat 2021 tarihinde yapılan 123.305 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.706, hasta sayısı 671 olarak açıklanırken; 93 kişi hayatını kaybetti, 7.215 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 579 bin 896 olarak açıklandı.

İşte Türkiye'de 13 Şubat 2021 Cumartesi günü Covid-19 Hasta Tablosu;

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