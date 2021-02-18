18 Şubat 2021, Perşembe

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İşte döviz piyasasında son durum! 18 Şubat 2021 dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

İşte döviz piyasasında son durum!
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Giriş Tarihi: 18.02.2021

Döviz yatırımcıları , , sterlin hareketlerini büyük merakla takip ediyor. 18 Şubat döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 18 Şubat dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? dolar, ve kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 18 Şubat 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 6,9718

Dolar satış: 6,9771

EURO NE KADAR?

Euro alış: 8,3973

Euro Satış: 8,4190

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 9,6543

Pound satış: 9,6899

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