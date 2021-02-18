İftar saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir Regaip kandili iftar saati...

Mübarek 3 ayların müjdecisi olarak bilinen Regaip Kandili'nde birçok kişi oruç tutuyor. Bu yılın ilk kandili olan Regaip Kandili'nde oruç tutarak geçirenler akşam ezanı vakti ve iftar saat kaçta sorusunu araştırıyor. Diyanet İşleri namaz saatlerine göre iftar saat kaçta? İşte, İstanbul, Ankara, Konya ve İzmir 18 Şubat Perşembe tarihli iftar saati...

Regaip Kandili İslam alemi için büyük bir önem taşıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mübarek 3 ayların gelişini müjdeleyen yılın ilk kandili Regaip Kandili'nde oruç tutanlar için akşam ezanı saatleri araştırma konusu oldu. İşte iftar vakitleri...

İSTANBUL İFTAR SAATİ 18 ŞUBAT

Akşam: 18:48

İZMİR İFTAR SAATİ 18 ŞUBAT

Akşam: 18:59

KONYA İFTAR SAATİ 18 ŞUBAT

Akşam: 18:39

ANKARA İFTAR SAATİ 18 ŞUBAT

Akşam: 18:34

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