18 Şubat 2021, Perşembe

HABERLER

İftar saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir Regaip kandili iftar saati...

İftar saat kaçta?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 Giriş Tarihi: 18.02.2021

Mübarek 3 ayların müjdecisi olarak bilinen 'nde birçok kişi oruç tutuyor. Bu yılın ilk kandili olan Regaip Kandili'nde oruç tutarak geçirenler akşam ezanı vakti ve iftar saat kaçta sorusunu araştırıyor. Diyanet İşleri namaz saatlerine göre iftar saat kaçta? İşte, , , ve 18 Şubat Perşembe tarihli iftar saati...

İslam alemi için büyük bir önem taşıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mübarek 3 ayların gelişini müjdeleyen yılın ilk kandili Regaip Kandili'nde oruç tutanlar için akşam ezanı saatleri araştırma konusu oldu. İşte iftar vakitleri...

İSTANBUL İFTAR SAATİ 18 ŞUBAT

Akşam: 18:48

İZMİR İFTAR SAATİ 18 ŞUBAT

Akşam: 18:59

KONYA İFTAR SAATİ 18 ŞUBAT

Akşam: 18:39

ANKARA İFTAR SAATİ 18 ŞUBAT

Akşam: 18:34

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Başkan Erdoğan: Sağladığımız desteğin karşılığını madalyalarla alıyoruz Başkan Erdoğan: Sağladığımız desteğin karşılığını madalyalarla alıyoruz
18 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 indirimli ürünler neler? İşte A101 18 Şubat afişi... 18 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 indirimli ürünler neler? İşte A101 18 Şubat afişi...
Regaip Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Regaip Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör