16 Şubat 2021, Salı

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Kafe ve Restoranlar açılacak mı? Kafelerde süre sınırı mı olacak? Gevşeme nasıl olacak?

Kafe ve Restoranlar açılacak mı
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Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 Giriş Tarihi: 16.02.2021

önlemleri kapsamında kapatılan işletmeler hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. önlemleri kapsamında kafe ve restoranlar sadece gel-al servisi ile çalışıyordu. Bu işletmeler müşteri almaya başlayacak mı merak konusu oldu. Peki, kafe ve Restoranlar açılacak mı? Kafelerde süre sınırı mı olacak? Gevşeme nasıl olacak?

vaka sayılarında beklenen seviyede azalma gözlemlenmesi halinde mart ayında kısıtlamaların gevşetilmesi gündeme geldi. Gevşemenin nasıl olacağıyla ilgili olarak çeşitli öneriler var. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, öneriler arasından restoran ve kafelerle ilgili 'süre sınırlaması' önerisi ön plana çıktı.

OTURMA SÜRESİ 45 DAKİKA

Öneriye göre kafe ve restoranlarda kapalı bölümlerinde sadece yüzde 30 kapasiteyle açılması ve oturma süresinin 45 dakika ile sınırlandırılması planlanıyor. Bu mekanların açık alanlarının ise yüzde 50 kapasiteyle kullanılabileceği belirtiliyor.

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