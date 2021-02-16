Kafe ve Restoranlar açılacak mı? Kafelerde süre sınırı mı olacak? Gevşeme nasıl olacak?
Corona virüsü önlemleri kapsamında kapatılan işletmeler hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında kafe ve restoranlar sadece gel-al servisi ile çalışıyordu. Bu işletmeler müşteri almaya başlayacak mı merak konusu oldu. Peki, kafe ve Restoranlar açılacak mı? Kafelerde süre sınırı mı olacak? Gevşeme nasıl olacak?
Corona virüsü vaka sayılarında beklenen seviyede azalma gözlemlenmesi halinde mart ayında kısıtlamaların gevşetilmesi gündeme geldi. Gevşemenin nasıl olacağıyla ilgili olarak çeşitli öneriler var. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, öneriler arasından restoran ve kafelerle ilgili 'süre sınırlaması' önerisi ön plana çıktı.
OTURMA SÜRESİ 45 DAKİKA
Öneriye göre kafe ve restoranlarda kapalı bölümlerinde sadece yüzde 30 kapasiteyle açılması ve oturma süresinin 45 dakika ile sınırlandırılması planlanıyor. Bu mekanların açık alanlarının ise yüzde 50 kapasiteyle kullanılabileceği belirtiliyor.
CORONA VİRÜSÜ BİLİM KURULU TOPLANIYOR!
Corona virüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.
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