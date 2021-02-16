Deniz otobüsü seferleri iptal mi edildi? İDO ve BUDO çalışıyor mu? İşte detaylar...
Kar ve tipi Marmara bölgesinde etkisini sürdürürken merak edilen konulardan biri de deniz otobüslerinin çalışıp çalışmadığı oldu. Yapılan açıklamaya göre seferler iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 16.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 17.45'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.45'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada ise, Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 10:30, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11:35, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 12:00, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 15:30 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
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