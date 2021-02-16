16 Şubat 2021, Salı

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Deniz otobüsü seferleri iptal mi edildi? İDO ve BUDO çalışıyor mu? İşte detaylar...

Deniz otobüsü seferleri iptal mi edildi?
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

Kar ve tipi bölgesinde etkisini sürdürürken merak edilen konulardan biri de deniz otobüslerinin çalışıp çalışmadığı oldu. Yapılan açıklamaya göre seferler iptal edildi.

'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'deki () - (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 16.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 17.45'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.45'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.'nun internet sitesinde yer alan açıklamada ise, Bursa--- 10:30, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11:35, -Yenikapı-Bandırma 12:00, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 15:30 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

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