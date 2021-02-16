İskandinav hayatta kalma oyunu Valheim rekor kırdı! Valheim nedir? Steam fiyatı ne kadar? İşte detaylar...
Dünyanın en popüler oyun platformlarından biri olan Steam'de Valheim rüzgarı esiyor. GTA 5 PUBG gibi oyunların ardından yeni bir fenomen oyun daha piyasaya çıktı. Valheim 2 haftada 2 milyondan fazla indirildi. Peki, Valheim nedir? Steam fiyatı ne kadar?
Piyasaya çıktığı günden bu yana Valheim, beklentilerin çok üzerinde bir satış performansı sergiledi. Valheim iki haftadan kısa bir sürede 2 milyondan fazla indirildi ve Steam'de rekor kırdı.
VALHEIM NEDİR?
İskandinav hayatta kalma oyunu olan Valheim, karakterin sadece kıyafetleriyle büyük bir haritanın ortasına bırakılmasıyla başlıyor. Oyun içerisinde bir yandan kendi yerleşiminizi kurarken, bir taraftan da canavarlar ve düşmanlardan korunmaya çalışıyorsunuz.
VALHEIM FİYATI NEDİR?
Valheim Steam'de 32 TL'lik fiyat etiketine sahip. Oyunun normal fiyatı ise 20 dolar.
TÜRKÇE DİL DESTEĞİ BULUNUYOR MU?
Evet. Valheim'de Türkçe arayüz ve altyazı desteği bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları