16 Şubat 2021, Salı

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İskandinav hayatta kalma oyunu Valheim rekor kırdı! Valheim nedir? Steam fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Valheim rekor kırdı! Valheim nedir?
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Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 Giriş Tarihi: 16.02.2021

Dünyanın en popüler oyun platformlarından biri olan 'de rüzgarı esiyor. GTA 5 gibi oyunların ardından yeni bir fenomen oyun daha piyasaya çıktı. Valheim 2 haftada 2 milyondan fazla indirildi. Peki, Valheim nedir? Steam fiyatı ne kadar?

Piyasaya çıktığı günden bu yana , beklentilerin çok üzerinde bir satış performansı sergiledi. Valheim iki haftadan kısa bir sürede 2 milyondan fazla indirildi ve 'de rekor kırdı.

VALHEIM NEDİR?

İskandinav hayatta kalma oyunu olan Valheim, karakterin sadece kıyafetleriyle büyük bir haritanın ortasına bırakılmasıyla başlıyor. Oyun içerisinde bir yandan kendi yerleşiminizi kurarken, bir taraftan da canavarlar ve düşmanlardan korunmaya çalışıyorsunuz.

VALHEIM FİYATI NEDİR?

Valheim Steam'de 32 TL'lik fiyat etiketine sahip. Oyunun normal fiyatı ise 20 dolar.

TÜRKÇE DİL DESTEĞİ BULUNUYOR MU?

Evet. Valheim'de Türkçe arayüz ve altyazı desteği bulunuyor.

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