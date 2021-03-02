02 Mart 2021, Salı

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 2 Mart)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 Giriş Tarihi: 02.03.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Mart 2021 tarihinde yapılan 135 bin 291 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.837, hasta sayısı 668 olarak açıklanırken; 68 kişi hayatını kaybetti, 7.892 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 723 bin 316 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Mart 2021 tarihinde yapılan 135 bin 291 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.837, hasta sayısı 668 olarak açıklanırken; 68 kişi hayatını kaybetti, 7.892 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 723 bin 316 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 33 milyon 440 bin 843, toplam vaka sayısı 2 milyon 723 bin 316, toplam vefat sayısı 28 bin 706, ağır hasta sayısı 1.227, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 586 bin 073 olarak yer aldı.

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