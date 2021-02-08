Döviz yatırımcıları dolar, euro, sterlin hareketlerini büyük merakla takip ediyor. 8 Şubat döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 8 Şubat dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 8 Şubat 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,0529

Dolar satış: 7,0607

EURO NE KADAR?

Euro alış: 8,4976

Euro Satış: 8,5101

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 9,6853

Pound satış: 9,7119

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