Dogecoin kaç TL oldu? Dogecoin nedir, nasıl alınır? 8 Şubat 2021 Dogecoin fiyatı...
Yatırımcılar, bitcoin ve altcoin hareketlerini yakından takip ediyor. 8 Şubat kripto para yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Dogecoin fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dogecoin yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 8 Şubat Dogecoin kaç TL oldu? Dogecoin nedir, nasıl alınır?
Elon Musk'ın kripto paralar hakkında yaptığı yorumlar Dogecoin fiyatının artmasına yol açtı. Bitcoin'den sonra Dogecoin de yatırımcılar için iyi bir seçenek haline geldi. Peki, 8 Şubat Dogecoin kaç TL oldu? Dogecoin nedir, nasıl alınır?
8 ŞUBAT DOGECOIN KAÇ TL OLDU? DOGECOIN NEDİR, NASIL ALINIR?
1 DOGECOİN (DOGE) :0,4853 TL - (DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR - 07:07)
1 DOGECOİN (DOGE) : 0.000001789 BTC
1 DOGECOİN (DOGE) : 0.00004324 ETH
DOGECOİN NEDİR?
Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.
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