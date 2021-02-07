Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Şubat 2021 tarihinde yapılan 129 bin 715 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.670, hasta sayısı 623 olarak açıklanırken; 112 kişi hayatını kaybetti, 8.201 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 531 bin 456 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Şubat 2021 tarihinde yapılan 129 bin 715 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.670, hasta sayısı 623 olarak açıklanırken; 112 kişi hayatını kaybetti, 8.201 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 531 bin 456 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 30 milyon 616 bin 406, toplam vaka sayısı 2 milyon 531 bin 456, toplam vefat sayısı 26 bin 797, ağır hasta sayısı 1.317, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.9, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 440 bin 706 olarak yer aldı.

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