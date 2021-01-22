Bedelli askerlik başvurusu yapanlar merakla sevk tarihlerinin açıklanmasını bekliyor. İnternette askerlik hakkında bilgi toplamak isteyenler detaylı araştırma yapıyor. Özellikle, 'Askerlik öncesinde corona virüsü testi şart mı? Nereden ve nasıl yaptırılır? Sevk tarihleri ne zaman belli olacak?' gibi sorgular sıklaştı. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik hakkında başvuru bilgilendirmesi yayınladı. MSB, "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." ifadeleriyle duyuru yaptı.

2020 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

1. Şubat 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Şubat 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 30 Kasım 2020 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini

yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.

3. Şubat 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 30 Kasım 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç)

5. Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

6. Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;

a. e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,

b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini

yaptıracaklar,

c. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile test sonucu tarihini

takip eden 3 günlük süre içerisinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi)

çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaklar,

ç. Ancak; sevk tarihleri içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki

iki gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen sadece er statüsündeki

yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,

d. Test sonucu Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecekler,

e. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

f. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve

haklarında bakaya işlemi yapılacaktır,

g. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.

7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

8. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

9. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

10. Yükümlüler bu duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr internet adresinden ve TRT

teleteksten ulaşabilirler.

ASKERLİK İÇİN CORONA TESTİ ŞART MI?

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) corona virüsü salgını ile mücadelesinin başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Bize emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla, her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir.

*Ocak 2021'de silahaltına alınacak bedelli yükümlüler de yapılacak PCR testinin negatif çıkmasını müteakip askere sevk edilecektir. Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek icra edilecek bir aylık eğitimlerinin sonunda yemin ederek terhis edileceklerdir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Ocak/Haziran döneminde bedelli askerlik 35 bin 54 lirayken Temmuz/Aralık döneminde 37 bin 70 lira oldu.

Dövizle askerlik Ocak/Haziran döneminde 5261 euroyken, Temmuz/Aralık döneminde 5563 euro oldu.

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