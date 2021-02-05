05 Şubat 2021, Cuma

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2021 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? Başvurular nasıl yapılacak? ÖSYM'den açıklama geldi

2021 başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
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Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 Giriş Tarihi: 05.02.2021

Binlerce öğrencinin merakla beklediği haber geldi. ÖSYM Üniversite sınavına girecek olan adayların aylardır beklediği haberi yayınladı. YKS, başvuru kılavuzu binlerce aday tarafından merakla araştırılırken, ÖSYM Başkanı sosyal medya hasabından bilgilendirme paylaşımında bulundu. Peki, YKS sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını, bugünden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan sonra ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

BAŞVURULARDA E-DEVLET KOLAYLIĞI

İsteyen adaylar, bu yıl ilk kez YKS'ye e-Devlet üzerinden de başvurabilecek. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olacak. Bu durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olduktan sonra MEB e-Okul sisteminde de ortaöğretim bilgileri bulunuyorsa bir başvuru merkezine gitmeksizin 2021-YKS başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek.

YKS başvuruları, bugünden itibaren 2 Mart'a kadar alınacak. Başvurudan önce adayların HES kodunu edinmiş olmaları gerekecek. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

Bu yılki YKS yerleştirme işlemlerinde 2020-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile sadece "" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların, 2020-TYT dönüştürülmüş puanlarının hesaplanabilmesi için YKS'ye başvurmaları gerekiyor.

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) başvuran adaylar da tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2021-YKS'ye başvuracak.

KILAVUZ YAYIMLANDI

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanan 2021-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Kılavuza göre, YKS başvuru ücreti her bir oturum için 90 lira olarak belirlendi. Adaylar, sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.

HALİS AYGÜN'DEN VİDEOLU PAYLAŞIM

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. , Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvurularını adım adım gösteren animasyon video paylaştı.

Aygün'ün Twitter'dan paylaştığı videoda, 26 Haziran'da yapılacak YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'da yapılacak ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için bugün başlayan başvurulara ilişkin detaylı anlatımlara yer verildi.

Adayların başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan sonra ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından nasıl yapabileceklerinin anlatıldığı videoda, ilk kez uygulanacak e-Devlet üzerinden başvurulara ilişkin de bilgi aktarıldı.

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