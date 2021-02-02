02 Şubat 2021, Salı

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Safiye Ali Google'da doodle oldu! Safiye Ali kimdir? Neden doodle oldu?

Safiye Ali Google'da doodle oldu!
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Giriş Tarihi: 02.02.2021

tarihte oldukça büyük önemi olan isimler arasında yer almaktadır. Günün en çok araştırılan kişileri arasında yerini aldı. Bunun sebebi ise Google'da doodle olması. Safiye Ali'nin 127. yaş gününde rahmet ile anılırken, arama motorlarında da oldukça büyük bir merak ile araştırıldı. Peki, Safiye Ali kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Google ana sayfasını açan kullanıcılar, ''nin 127. Yaş Günü' başlıklı Doodle ile karşı karşıya kaldı. Peki, Safiye Ali kimdir?

SAFİYE ALİ KİMDİR?

Safiye Ali 2 Şubat 1894'te 'da dünyaya geldi. 'nin ilk kadın tıp doktoru ve tıp eğitimi veren ilk kadındır. Anne çocuk sağlığı üzerine çalışmalar yapan Safiye Ali'nin adı ile anılır. Mesleki çalışmalarının yanı sıra İstanbul'da başlayan feminist harekete katılarak Türk kadınının seçilme hakkı için mücadele etmiştir.

Ailesi, döneminde çeşitli hizmetleriyle tanınmıştır. Dedesi Hacı Emin Paşa 17 yıl Mekke şeyhülislamlığı yapmış ve halen aktif beş vakıf kurmuştur. Babasını küçük yaşta kaybeden Safiye Ali, dedesi Emin Paşa'nın 'deki konağında büyüdü. Istanbul'da 'nde öğrenim gördü. Ocak 1916 da kolejden mezun oldu. I. Dünya Savaşı sürerken maddi güçlüklere rağmen 'ya giderek ile 'nde öğrenim gördü.

mezunu olması sebebiyle zorluk çıkaran Bavyera Milli Eğitim Bakanlığı, sınavda aldığı birincilik derecesi karşılığı Safiye Ali'ye "doktor namzeti" unvanını verdi. İstanbul'a döndükten Altı hafta sonra kadın ve çocuk hastalıkları ihtisası yapmak üzere tekrar Almanya'ya gitti. Burada eşi Dr. Ferdinand Krekeler (sonradan aldığı adı ile ) ile evlendi. Haziran 1923'te 'nin ilk kadın doktoru olarak icazetnamesini aldı ve eşi ile birlikte Cağaloğlu'nda muayenehane açtı.

İstanbul'da beş yıl doktorluk yaptı ancak karşılıksız olarak anne-çocuk sağlığına yaptığı hizmetler klinik çalışmalarının önüne geçti. Bu dönemde ayrıca Amerikan Koleji bünyesinde açılan ilk kız tıp okulunda jinekoloji ve obstetrik dersleri vererek kızlara tıp eğitimi veren ilk kadın öğretim üyesi olarak tarihe geçti.

Safiye Ali ayrıca sütten kesilmiş 1 yaş sonrası hasta ve zayıf çocukların bakımı ile ilgilenmek üzere Hanımlar Merkezi Küçük Çocuklar Muayenehanesi'ni kurdu. Safiye Ali, mesleki çalışmalarının yanı sıra İstanbul'da başlayan feminist harekete katıldı ve Türk Kadınlar Birliği'nin Sıhhiye Komisyonu başkanlığını üstlenerek fuhuşla mücadele için çalıştı.

Kanser teşhisi konulması üzerine Türkiye'den ayrılarak Almanya'ya yerleşti. II. Dünya Savaşı yıllarında sağlığı elverdiği sürece mesleğini sürdürdü. 5 Temmuz 1952'de Dortmund'da hayatını kaybetti.

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