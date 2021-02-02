PlayStation 5'in Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı! PS5 ne kadar olacak? İşte detaylar...

02 Şubat 2021, Salı
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PlayStation 5'in Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı! PS 5 ne kadar olacak? İşte detaylar...
Sony Playstation Türkiye resmi hesabından, Playstation 5'in çıkış tarihini ve fiyatını açıkladı. Daha önce Avrupa'da ve Amerika'da satışa sunulan Playstation'un disksiz sürümü, Türkiye'de ne zaman çıkacak ve ne kadara satılacak? İşte detaylar...
Sony, Playstation 5'in dijital sürümünün Türkiye'de çıkış tarihini ve fiyatını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada Playstation 5'in dijital sürümü, Şubat 2021'de Türkiye'de satışa sunulacak ve 5999 lira fiyatında olacak.
İşte Sony tarafından yapılan açıklama;
PlayStation 5 Dijital Sürüm Şubat 2021'de 5999 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla oyuncularla buluşuyor.#PS5 pic.twitter.com/fUUcdsvLJs— PlayStation Türkiye (@PlayStationTR) February 2, 2021
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