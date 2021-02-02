02 Şubat 2021, Salı

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PlayStation 5'in Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı! PS 5 ne kadar olacak? İşte detaylar...

PlayStation 5'in Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı! PS5 ne kadar olacak? İşte detaylar...
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Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 Giriş Tarihi: 02.02.2021

resmi hesabından, 'in çıkış tarihini ve fiyatını açıkladı. Daha önce 'da ve 'da satışa sunulan Playstation'un disksiz sürümü, Türkiye'de ne zaman çıkacak ve ne kadara satılacak? İşte detaylar...

, 5'in dijital sürümünün 'de çıkış tarihini ve fiyatını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada 'in dijital sürümü, Şubat 2021'de Türkiye'de satışa sunulacak ve 5999 lira fiyatında olacak.

İşte Sony tarafından yapılan açıklama;

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