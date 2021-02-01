Son dakika deprem haberleri: İzmir'de 5.1 şiddetinde yeni deprem meydana geldi! AFAD KANDİLLİ son depremler
İzmir'de korkutan bir deprem meydana geldi! Deprem, İstanbul'da da hissedildi. Depremin uzun sürdüğü de gelen bilgiler arasında yer aldı. AFAD ve KANDİLLİ deprem hakkında son gelişmeleri aktardı. Depremin merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi olan ilk deprem 4.1 şiddetinde gerçekleşti. Ardından medyana gelen depremler ise sırasıyla 2.9, 5.1, 4.8 ve 4.7 büyüklüğünde oldu. AFAD, saat 11.35'te İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre ilk deprem saat 08.46'da 5,1 büyüklüğünde ve 20,69 kilometre derinlikte gerçekleşti. İkinci deprem ise saat 08.47'de 4,8 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikle kaydedildi.
Daha sonra AFAD, saat 11.35'te Karaburun açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZ İNCELEMELERİ BAŞLATTI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz incelemelerini başlattılar. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları