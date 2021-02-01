01 Şubat 2021, Pazartesi

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Son dakika deprem haberleri: İzmir'de 5.1 şiddetinde yeni deprem meydana geldi! AFAD KANDİLLİ son depremler

İzmir'de 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi! AFAD KANDİLLİ son depremler
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

'de korkutan bir deprem meydana geldi! Deprem, 'da da hissedildi. Depremin uzun sürdüğü de gelen bilgiler arasında yer aldı. ve KANDİLLİ deprem hakkında son gelişmeleri aktardı. Depremin merkez üssü İzmir'in ilçesi olan ilk deprem 4.1 şiddetinde gerçekleşti. Ardından medyana gelen depremler ise sırasıyla 2.9, 5.1, 4.8 ve 4.7 büyüklüğünde oldu. AFAD, saat 11.35'te İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre ilk deprem saat 08.46'da 5,1 büyüklüğünde ve 20,69 kilometre derinlikte gerçekleşti. İkinci deprem ise saat 08.47'de 4,8 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikle kaydedildi.

Daha sonra , saat 11.35'te açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZ İNCELEMELERİ BAŞLATTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz incelemelerini başlattılar. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." ifadesini kullandı.

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