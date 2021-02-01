İzmir'de korkutan bir deprem meydana geldi! Deprem, İstanbul'da da hissedildi. Depremin uzun sürdüğü de gelen bilgiler arasında yer aldı. AFAD ve KANDİLLİ deprem hakkında son gelişmeleri aktardı. Depremin merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi olan ilk deprem 4.1 şiddetinde gerçekleşti. Ardından medyana gelen depremler ise sırasıyla 2.9, 5.1, 4.8 ve 4.7 büyüklüğünde oldu. AFAD, saat 11.35'te İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre ilk deprem saat 08.46'da 5,1 büyüklüğünde ve 20,69 kilometre derinlikte gerçekleşti. İkinci deprem ise saat 08.47'de 4,8 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikle kaydedildi.

Daha sonra AFAD, saat 11.35'te Karaburun açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZ İNCELEMELERİ BAŞLATTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz incelemelerini başlattılar. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." ifadesini kullandı.

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