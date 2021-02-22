Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Şubat 2021 tarihinde yapılan 118 bin 816 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.104, hasta sayısı 623 olarak açıklanırken; 78 kişi hayatını kaybetti, 5.690 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 646 bin 526 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Şubat 2021 tarihinde yapılan 118 bin 816 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.104, hasta sayısı 623 olarak açıklanırken; 78 kişi hayatını kaybetti, 5.690 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 646 bin 526 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 32 milyon 436 bin 998, toplam vaka sayısı 2 milyon 529 bin 450, toplam vefat sayısı 28 bin 138, ağır hasta sayısı 1.189, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 529 bin 450 olarak yer aldı.

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