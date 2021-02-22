22 Şubat 2021, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 22 Şubat)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 Giriş Tarihi: 22.02.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Şubat 2021 tarihinde yapılan 118 bin 816 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.104, hasta sayısı 623 olarak açıklanırken; 78 kişi hayatını kaybetti, 5.690 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 646 bin 526 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Şubat 2021 tarihinde yapılan 118 bin 816 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.104, hasta sayısı 623 olarak açıklanırken; 78 kişi hayatını kaybetti, 5.690 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 646 bin 526 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 32 milyon 436 bin 998, toplam vaka sayısı 2 milyon 529 bin 450, toplam vefat sayısı 28 bin 138, ağır hasta sayısı 1.189, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 529 bin 450 olarak yer aldı.

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