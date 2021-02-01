Son dakika deprem haberleri: İzmir'de 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi! AFAD KANDİLLİ son depremler
İzmir'de korkutan bir deprem meydana geldi! Deprem, İstanbul'da da hissedildi. Depremin uzun sürdüğü de gelen bilgiler arasında yer aldı. AFAD ve KANDİLLİ deprem hakkında son gelişmeleri aktardı. Depremin merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi olan ilk deprem 4.1 şiddetinde gerçekleşti. Ardından medyana gelen depremler ise sırasıyla 2.9, 5.1, 4.8 ve 4.7 büyüklüğünde oldu.
İzmir güne depremlerle uyandı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 08.46'da, Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.69 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Ege Denizi olarak açıklandı. İzmir'in Karaburun ilçesinin 41 kilometre açığında meydana gelen sarsıntıdan 1 dakika sonra 4.8 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha meydana geldi. İzmir ve ilçelerinden hissedilen depremler kısa süreli paniğe neden oldu. Depreme binalarda yakalananlar panikle dışarı kaçıştı. İlk belirlemelere göre depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.
İzmir'de geçen 30 Ekim'de meydana gelen ve yıkıma da neden olan depremde 117 kişi yaşamını yitirmişti.
#DEPREM: Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.46'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) February 1, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
➡️ https://t.co/cofXSurHiN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları