01 Şubat 2021, Pazartesi

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Son dakika deprem haberleri: İzmir'de 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi! AFAD KANDİLLİ son depremler

İzmir'de 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi!
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

'de korkutan bir deprem meydana geldi! Deprem, 'da da hissedildi. Depremin uzun sürdüğü de gelen bilgiler arasında yer aldı. ve KANDİLLİ deprem hakkında son gelişmeleri aktardı. Depremin merkez üssü İzmir'in ilçesi olan ilk deprem 4.1 şiddetinde gerçekleşti. Ardından medyana gelen depremler ise sırasıyla 2.9, 5.1, 4.8 ve 4.7 büyüklüğünde oldu.

güne depremlerle uyandı. verilerine göre, saat 08.46'da, Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.69 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü olarak açıklandı. İzmir'in ilçesinin 41 kilometre açığında meydana gelen sarsıntıdan 1 dakika sonra 4.8 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha meydana geldi. İzmir ve ilçelerinden hissedilen depremler kısa süreli paniğe neden oldu. Depreme binalarda yakalananlar panikle dışarı kaçıştı. İlk belirlemelere göre depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

İzmir'de geçen 30 Ekim'de meydana gelen ve yıkıma da neden olan depremde 117 kişi yaşamını yitirmişti.

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