Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Ocak tarihinde yapılan 136 bin 418 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.562, hasta sayısı 641 olarak açıklanırken; 128 kişi hayatını kaybetti, 7.006 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 477 bin 463 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Ocak tarihinde yapılan 136 bin 418 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.562, hasta sayısı 641 olarak açıklanırken; 128 kişi hayatını kaybetti, 7.006 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 477 bin 463 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 29 milyon 631 bin 422, toplam vaka sayısı 2 milyon 477 bin 463, toplam vefat sayısı 25 bin 993, ağır hasta sayısı 1.634, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.7, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 362 bin 415 olarak yer aldı.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ