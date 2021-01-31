31 Ocak 2021, Pazar

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 31 Ocak)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Ocak tarihinde yapılan 136 bin 418 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.562, hasta sayısı 641 olarak açıklanırken; 128 kişi hayatını kaybetti, 7.006 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 477 bin 463 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Ocak tarihinde yapılan 136 bin 418 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.562, hasta sayısı 641 olarak açıklanırken; 128 kişi hayatını kaybetti, 7.006 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 477 bin 463 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 29 milyon 631 bin 422, toplam vaka sayısı 2 milyon 477 bin 463, toplam vefat sayısı 25 bin 993, ağır hasta sayısı 1.634, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.7, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 362 bin 415 olarak yer aldı.

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